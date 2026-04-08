Kağıtspor başarıya ambargo koydu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, mart ayının son haftası ve nisan ayının ilk günlerinde katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda adeta gövde gösterisi yaptı. Kağıtsporlu sporcuların birçok farklı branşta elde ettiği dereceler, kulübün çok yönlü spor vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU KAĞITSPOR’DAN

Diyarbakır’da 26-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtsporlu sporcular önemli dereceler elde etti. Gençler Low Kick 86 kilo kategorisinde mücadele eden Barbaros Ege Aydın, rakiplerine üstünlük kurarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Aynı organizasyonda Abdullah Sait Çakır ise Gençler Full Contact 67 kilo kategorisinde sergilediği performansla üçüncülüğe uzanarak bronz madalya elde etti.

BOCCİA’DA ÜSTÜN PERFORMANS

Balıkesir’de 23-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Boccia Türkiye Şampiyonası, Kağıtspor’un engelli sporlarındaki gücünü gözler önüne serdi. Yaklaşık 140 sporcunun katıldığı organizasyonda Ayşe Gençbay (BC1) ve Havva Alyurt (BC3) kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Necmiye Dolu, BC4 kategorisinde ikincilik elde ederken, Mahmut Ünal ile birlikte mücadele ettiği çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.

TAEKWONDO’DA ULUSLARARASI BAŞARI

Antalya’da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda milli takım adına mücadele eden Kağıtsporlu Livanur Uğur, bronz madalya kazanarak hem kulübünü hem de ülkemizi gururlandırdı.

EFELER ADINI FİNALE YAZDIRDI

Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, Play-Off yarı finalinde Arkas karşısında büyük bir başarıya imza attı. Nefes kesen karşılaşmayı altın sete götüren temsilcimiz, rakibini 15-12 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

KAĞITSPOR’A RİNGTEN ALTIN VE BRONZ MADALYA

İstanbul’da düzenlenen 34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda Kağıtsporlu sporcular ringde önemli başarılara imza attı. 55 kiloda mücadele eden Semih Gümüş altın madalya kazanarak zirveye çıkarken, 80 kiloda yarışan Sinem Karakaş ise bronz madalya elde etti.

PEDALLAR ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇEVRİLDİ

Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışı’nda Kağıtsporlu bisikletçiler önemli dereceler elde etti. U19 kategorisinde Atalay Hacıoğlu ve Tuana Baylan kendi kategorilerinde birinci olarak kürsünün zirvesine çıktı. U15 kategorisinde ise erkek takımı takım halinde ikinci olarak organizasyonu başarıyla tamamladı.

SAMBO’DA MADALYA REKORU

İstanbul’da düzenlenen Sambo Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtspor adeta madalyalara ambargo koydu. Toplamda 9 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 17 madalya kazanan sporcular, kulübün bu branştaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Gençler, ümitler ve büyükler kategorilerinde elde edilen dereceler, altyapıdan yetişen sporcuların başarısını da gözler önüne serdi.