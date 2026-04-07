ŞAH İSMAİL İÇİN GAİPLİK TALEBİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Şah İsmail Çelik’ten, 2017 yılı Mayıs ayında çıktığı yolculuğun ardından bir daha haber alınamadı. Edinilen bilgilere göre Çelik, tatil amacıyla önce Elazığ’a gitti. Buradan kızına “Tunceli’ye geçiyorum” şeklinde bilgi veren Çelik, o günden sonra ortadan kayboldu.





Ailesinin tüm çabalarına rağmen kendisine ulaşılamayan Çelik için kızı Sevgi Çelik tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Ancak aradan geçen 8 yıla rağmen yapılan tüm arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi.



Mahkeme Süreci Başlatıldı





Şah İsmail Çelik’in akıbetinin hâlâ bilinmemesi üzerine, gaipliğine karar verilmesi amacıyla dava açıldı. Körfez Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, 2 Ocak

1929 doğumlu Çelik’in yaşayıp yaşamadığına ya da hayatta ise nerede bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların mahkemeye başvurmaları istendi.



Mahkeme, bilgisi, görgüsü ya da duyumu olan vatandaşların 6 ay içerisinde başvuruda bulunmalarını talep etti.