ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

8 Yıldır Kayıp: Şah İsmail Çelik’ten Hâlâ Haber Yok

ŞAH İSMAİL İÇİN GAİPLİK TALEBİ

07 Nisan 2026 Salı 14:35

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Şah İsmail Çelik’ten, 2017 yılı Mayıs ayında çıktığı yolculuğun ardından bir daha haber alınamadı. Edinilen bilgilere göre Çelik, tatil amacıyla önce Elazığ’a gitti. Buradan kızına “Tunceli’ye geçiyorum” şeklinde bilgi veren Çelik, o günden sonra ortadan kayboldu.
Ailesinin tüm çabalarına rağmen kendisine ulaşılamayan Çelik için kızı Sevgi Çelik tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Ancak aradan geçen 8 yıla rağmen yapılan tüm arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Mahkeme Süreci Başlatıldı

Şah İsmail Çelik’in akıbetinin hâlâ bilinmemesi üzerine, gaipliğine karar verilmesi amacıyla dava açıldı. Körfez Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, 2 Ocak
1929 doğumlu Çelik’in yaşayıp yaşamadığına ya da hayatta ise nerede bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların mahkemeye başvurmaları istendi.

Mahkeme, bilgisi, görgüsü ya da duyumu olan vatandaşların 6 ay içerisinde başvuruda bulunmalarını talep etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Babası kızmasın diye uygulamadan kaçtı, polisin üzerine araç süren genç kovalamacayla yakalandı Babası kızmasın diye uygulamadan kaçtı, polisin...
Kocaeli'de, İstanbul'daki silahlı saldırının failleriyle irtibatlı 32 şüpheli yakalandı Kocaeli'de, İstanbul'daki silahlı saldırının...
Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere...
TEM otoyolunda tekstil yüklü kamyon alev aldı TEM otoyolunda tekstil yüklü kamyon alev aldı
Çarpışan araçlardan biri takla attı, 7 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada Çarpışan araçlardan biri takla attı, 7 kişi...
Kulübedeki baltalı ve kazmalı cinayette iki kuzene toplam 30 yıl hapis cezası Kulübedeki baltalı ve kazmalı cinayette iki kuzene...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Babası kızmasın diye uygulamadan kaçtı,...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uygulama noktasından kaçan ve polisi ezmeye çalışan sürücü, kenti birbirine...

Haberi Oku