Dilovası'nda fabrikada platform çöktü, 3 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

06 Nisan 2026 Pazartesi 10:31

Olay, Dilovası ilçesindeki demir-çelik tesisinde meydana geldi. Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer işçinin tedavisi ise sürüyor. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 



