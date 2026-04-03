KÜLTÜR VE SANAT:
“Yaşayan Kütüphaneler” unutulmaz anlar yaşattı

Büyükşehir, Darıca’da kitap sevgisini eğlenceli etkinliklerle aşıladı.

03 Nisan 2026 Cuma 15:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kütüphane Haftası kapsamında Darıca’da düzenlediği “Yaşayan Kütüphaneler, Bağımsız Zihinler” programı çocuklara ve gençlere unutulmaz bir gün yaşattı. Eğitici içerikler ile eğlenceli aktiviteleri bir araya getiren etkinlik, farklı yaş gruplarından öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

GENÇLERE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MESAJI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası’nda Yeşilay iş birliğiyle önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Darıca Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan gençlerle bir araya geldi. Söyleşide; bağımlılıkla mücadele, bilinçli birey olmanın önemi, dijital dünyanın doğru kullanımı ve zihinsel bağımsızlık konuları ele alındı. Merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulan gençler, bilinçli bir gelecek için önemli bilgiler edindi.

ÇOCUKLAR MÜZİKALLE ÖĞRENDİ

Söyleşinin ardından sahnelenen “Bağımsızlığın Rengi” adlı çocuk müzikali minik izleyicilerden büyük ilgi gördü. Yeşilcan, Ece ve Efe karakterlerinin yer aldığı müzikalde; dijital bağımlılık, arkadaşlık ve gerçek hayat ile dijital dünya arasındaki denge eğlenceli bir dille anlatıldı. Özellikle 5-10 yaş grubuna hitap eden gösteri, hem güldürdü hem düşündürdü.


 

ATÖLYELER HEM EĞLENDİRDİ HEM ÖĞRETTİ

Darıca Millet Bahçesi’nde kurulan atölye alanları da gün boyunca büyük ilgi gördü. Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklar ve gençler gönüllülük ve bilgilendirme stantlarını ziyaret etti. Atölyelerde katılımcılar, alkol simülasyon gözlüğü ve reaksiyon cihazı etkinliklerinden kum boyama, bileklik yapımı ve bilgi yarışmalarına kadar pek çok faaliyetle eğlenerek öğrendi.

KOCA BİLGE’YE YOĞUN İLGİ

Kütüphanelerin sevilen maskotu Koca Bilge de etkinliğin en neşeli anlarına eşlik etti. Çocuklar, Koca Bilge ile oyunlar oynayıp bol bol fotoğraf çektirirken, etkinlik alanında renkli görüntüler oluştu. Miniklerin maskota gösterdiği ilgi günün en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

KÜTÜPHANE HAFTASI COŞKUSU SÜRÜYOR

Darıca’da büyük ilgi gören etkinlik, Kocaeli genelinde Kütüphane Haftası’nın coşkuyla kutlandığını bir kez daha gösterdi. Yalnızca bu özel haftada değil, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle Büyükşehir kütüphaneleri ders çalışılan ve kitap okunan mekânların ötesinde, birer yaşam alanı olarak öne çıkıyor.


