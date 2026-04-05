Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi

Akıllı şehircilik vizyonu kapsamında uygulamaya alınan sistem, başvurudan kullanıma kadar tüm süreci dijitalleştirerek ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzeri vatandaşların yanı sıra tam kart kullanıcıları da bu sistem sayesinde ulaşım ödemelerini akıllı telefonları üzerinden temassız olarak gerçekleştirebiliyor.



Online başvuru, hızlı onay





Sistem kapsamında indirimli kart başvuruları "kocaelikart.com" adresi üzerinden online olarak alınıyor. Şeffaf ve hızlı şekilde değerlendirilen başvuruların onaylanmasının ardından kullanıcıların üyelikleri, Kocaeli Kart mobil uygulamasına entegre ediliyor. Böylece vatandaşlar, fiziksel başvuru merkezlerine gitmeden ve sıra beklemeden indirimli kart haklarını aktif edip online bakiye yükleyebiliyor.



Tam kart kullanıcıları ise mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde oluşturdukları karekod ile toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmaya başlayabiliyor. Ayrıca, sonradan indirim hakkı kazanan sivil kullanıcılar, mevcut kartlarını değiştirmeden bu haklarını mobil uygulama üzerinden pratik bir şekilde hesaplarına tanımlayabiliyor.



"Mobil Kocaeli Kart" nasıl alınır?



