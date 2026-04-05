Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi

Tam kart kullanıcıları ise mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde oluşturdukları karekod ile toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmaya başlayabiliyor. Ayrıca, sonradan indirim hakkı kazanan sivil kullanıcılar, mevcut kartlarını değiştirmeden bu haklarını mobil uygulama üzerinden pratik bir şekilde hesaplarına tanımlayabiliyor.
"Mobil Kocaeli Kart" nasıl alınır?
"İnternet tarayıcısı üzerinden kocaelikart.com adresine giriş yapılır. Ana sayfadaki online indirimli kart başvurusu" seçeneğine tıklanarak istenen kişisel bilgiler doldurulur ve kimlik belgelerine ait görseller sisteme yüklenir. Başvurunun onaylanmasının ardından telefonlara indirilen "Kocaeli Kart Cüzdan" mobil uygulaması açılır. Menüden "QR Kart" bölümüne girilerek mobil kart satın alma işlemi gerçekleştirilir. Aynı ekran üzerinden "Kişiselleştirme" adımına geçilerek kart türü seçilir ve işlem tamamlanır. Tam kart almak isteyenler ise web sitesi başvurusu yapmadan, doğrudan mobil uygulama üzerinden "QR Kart" oluşturarak sistemi anında kullanmaya başlayabilir.''