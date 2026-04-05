Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin ihalesi 5 Mayıs'ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki 4 ilçeyi kapsayan kapsamlı yol yapım işi için 5 Mayıs'ta ihaleye çıkacak.

05 Nisan 2026 Pazar 13:11

Kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek proje kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı imalatları gerçekleştirilecek. Artan trafik yükünü azaltması, yol güvenliğini ve ulaşım kalitesini artırması hedeflenen projenin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüyle 5 Mayıs Salı günü saat 11.00'de yapılacak. İstekliler tekliflerini yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sunabilecek. 

   
200 bin ton asfalt serilecek 

Kapsamlı yol yapım işi çerçevesinde bölgede; 200 bin metreküp kazı, 175 bin ton plent-miks temel, yaklaşık 200 bin ton asfalt serimi ve 50 bin metrekare parke imalatı yapılacak. Proje kapsamında ayrıca güzergahlardaki yağmur suyu hatları, aydınlatma sistemleri ve yol çizgileri de yenilenecek. 

İhalede, teklif fiyatının yanı sıra iş deneyimi, mali yeterlilik ve teknik kapasite gibi unsurlar da değerlendirme kriteri olacak. 

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer tesliminin yapılacağı dev yatırımın, 720 takvim günü içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. 



