Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık

Dünya Otizm Farkındalık Günü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş tarafından düzenlenen “Kocaeli Gastro Genç 2026 Yarışması’nda” kutlandı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine özel bir bölümün ayrıldığı bu etkinlikte 8 öğrenci yarıştı, 4 öğrenci ise jüri koltuğunda yer aldı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Ritim Grubu’nun sahne performansı ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

GONCA’NIN ÖZEL KATILIMI FARKINDALIK YARATTI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.’nin bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirdiği “Kocaeli Gastro Genç 2026 Yarışması’ndaOtizm Farkındalık Günü için özel ve anlamlı bir bölüm vardı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine yarışmada kendi yemeklerini hazırlama ve yeteneklerini sahnede sergileme fırsatı verildi. Yaklaşık 20 kişilik ekipte 8 öğrenci yarışmacı olarak yer alırken, 4 öğrenci ise jüri koltuğunda görev yaptı. Bu düzenleme, hem öğrencilerin yeteneklerini göstermesine hem de izleyicilere engelsiz katılım ve farkındalık mesajı vermesine olanak sağladı.





RİTİMLE DESTEK, COŞKUYLA SAHNE





Etkinlik boyunca Gonca öğrencilerinin ritim grubu sahne aldı. 15 dakika süren gösteri yarışmacıları coşkuyla destekledi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özel ellerin hazırladığı yemekler büyük alkış toplarken, ritim grubu hem mutluluğu hem de özgüveni salonun her köşesine taşıdı.









FARKINDALIK VE EĞLENCE BİR ARADA





Gonca öğrencilerinin sahnedeki varlığı, yarışmanın heyecanına ayrı bir renk kattı. Hem yarışmacı hem jüri olarak etkinliğe katılan öğrenciler, topluma her yeteneğin değerli olduğu ve engelin sadece zihinlerde olduğu mesajını güçlü bir şekilde iletti.





GÖNÜLLERİN BİRİNCİLERİ





Etkinlik sonunda yarışmaya katılan tüm Gonca öğrencileri birinci ilan edildi. Gönüllerin birincilerine madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve Kocaeli Aşçı-Kebapçı-Köfteci ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı takdim etti. Bu an, öğrenciler ve izleyenler için unutulmaz bir kutlamaya dönüştü.





GONCA, UMUDUN VE KATILIMIN SESİ OLDU





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelsiz Yaşam” vizyonunu sahneye taşıyan Gonca öğrencileri, hem yarıştı hem de farkındalık yarattı. Ritim grubu ve mutfaktaki performansları, izleyenlerin yüreklerine dokundu ve Otizm Farkındalık Günü’ne unutulmaz bir anlam kattı.







