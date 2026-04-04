Başkasına ait kredi kartını 35 kez kullandı, Kocaeli'de sahte kimlikle yakalandı

Kocaeli'de başkasına ait banka veya kredi kartının 35 kez izinsiz kullanılması suçundan toplam 35 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kadın, sahte kimlikle yapılan operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, başkasına ait banka veya kredi kartının 35 kez izinsiz kullanılması suçundan toplam 35 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U.’yu (37) takibe aldı. Şahsın Ankara’dan Kocaeli'ye hareket ettiği bilgisi üzerine İzmit Çayırköy mevkiinde araç gözlem altına alındı. Yapılan takip sonucunda araç, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Kuzey Marmara Otoyolu Kurmaköy Gişeleri’nde üzerinde sahte kimlik bulunduğu tespit edilen S.U.'yu yakalandı.





Hükümlü, adli ve cezaevi işlemleri için asayiş şube müdürlüğüne teslim edildi.