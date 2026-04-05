Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği Anne Şehir Merkezleri, sadece fiziksel değil duygusal ve sosyal anlamda da büyük değişimlere kapı aralıyor. Gebze Gelincik Anne Şehir Merkezi’nde hizmet alan 50 yaşındaki emekli Emine Kış’ın hikâyesi ise bu dönüşümün en samimi örneklerinden biri oldu.



“İÇİMDEN RESMEN BİR ÇOCUK ÇIKTI”



Emine Hanım’ın hikâyesi, Anne Şehir Merkezleri’nin kadınlar için sadece bir hizmet noktası değil, aynı zamanda bir değişim ve umut alanı olduğunu da ortaya koyuyor. Sporla birlikte gelen değişimi anlatırken heyecanı her cümlesine yansıyan Emine Hanım, artık bambaşka bir enerjiye sahip olduğunu ifade ederek, “Ben buraya geldiğimde 96 kiloydum. Önceden iki merdiven çıkınca nefes nefese kalıyordum. Diyetisyenimin söylediklerine birebir uyarak 3,4 ay gibi bir sürede 96 kilodan 69-70 kiloya kadar düştüm. Hatta bir ayda 7 kilo verdiğim oldu. Gerçekten içimden bir çocuk çıktı. Şimdi koşuyorum, zor hareketleri yapmak istiyorum. Enerjim bitmiyor. Ailem bana ‘çocuk gibisin’ diyor.”



“SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM, İLAÇLARI BIRAKTIM”



Kilo vermenin ötesinde sağlığına da kavuştuğunu vurgulayan Emine Hanım, eski alışkanlıklarını geride bıraktığını ve bunun hayatına büyük bir rahatlık getirdiğini belirtip, “Gece çok yemek yiyordum, canım isterse kalkıp yiyordum. Onu tamamen bıraktım. Tansiyon ve şeker ilacı kullanıyordum, onları da bıraktım. Mide yanmalarım geçti, bağırsak sorunlarım düzeldi. Yani sadece kilo vermedim, sağlığıma da kavuştum” dedi.



“ARTIK KENDİMİ İFADE EDEBİLİYORUM”



Emine Hanım’a Anne Şehir’in en büyük katkılarından biri de özgüven kazanması olmuş. Emine Kış, özellikle kitap kulübüyle birlikte kendini ifade etmeyi öğrendiğini şu sözlerle anlattı; “Ben konuşamazdım, iki kelimeyi bir araya getiremezdim. Okumam yazmam da çok iyi değildi, insanlar güler diye korkuyordum. Ama Deniz hocam bana ‘Sen yaparsın’ dedi. Başladım ve gördüm ki kendimi ifade edebiliyorum. Şimdi rahat rahat konuşuyorum.”









“ESKİDEN KİMSEYE SARILAMAZDIM”



Yıllarca insanlara mesafeli yaşadığını ancak bu duvarları Anne Şehir’de yıktığını dile getiren Emine Hanım, “Kimseye güvenemezdim, kendimi hep geri çekerdim. Hatta sarılamazdım kimseye. Ama burada onu aştım. Şimdi insanlara sarılabiliyorum. Arkadaş ortamım oldu. 3 yıldır geziyorum, sosyal oldum. Kendimi değerli hissediyorum.”

“HOCALARIM ARKAMDA BİR DAĞ OLDU”



Merkezde aldığı desteklerin sadece hizmet değil, aynı zamanda bir gönül bağı olduğunu vurgulayan Emine Hanım, duygusal anlarını ise şöyle aktarıyor: “Spor, diyetisyen, psikolog… Hepsinden faydalandım. Ama en önemlisi gördüğüm ilgi ve sevgiydi. Çok zor zamanlarım oldu, maddi manevi destek oldular. Bir gün çok kötüydüm, Deniz hocamla konuştum, bana öyle moral verdi ki sanki arkamda bir dağ varmış gibi hissettim.”







“ÖNCEDEN BİTSİN DERKEN ŞİMDİ BAŞLASIN DİYORUM”



İlk geldiği günlerde sadece zaman geçirmek için katıldığı merkezin bugün hayatının vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Emine Hanım, yaşantısındaki değişimi tek cümleyle özetliyor: “İlk geldiğimde ‘bitsin gideyim’ diyordum. Şimdi ‘bir an önce başlasın’ diyorum. Hatta ‘bir saat daha olsa yine yaparım’ diyorum. İyi ki gelmişim, burası iyi ki var.”

TEŞEKKÜR VE VEFA MESAJI



Hayatındaki bu büyük değişim için emeği geçenlere teşekkür eden Emine Hanım, duygularını şu sözlerle tamamladı: “Bu imkânları bize sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Daire Başkanımız Nagehan Malkoç’a ve tüm hocalarımıza gönülden teşekkür ederim. Hepsi çok değerli. Onlar sayesinde kendimi buldum.”



