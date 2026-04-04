Finalin adı belli oldu: Kağıtspor - Sungurlu

Erkekler Voleybol 1. Ligi Yarı Final Etabı serinin 2. karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Arkasspor'u normal sürede 3-1 mağlup etti. Kocaeli ekibi, altın sete giden mücadeleyi 15-12 kazanarak finale yükseldi. Final maçı çarşamba günü Kağıtspor ile Sungurlu arasında oynanacak.



Salon: Şampiyon Hasan Gemici



Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker





Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metehan Baş, İlker Esin, Batuhan Gülmen, Ali Berkay Dağlar, Nemanja Perunicic, Eray Albayrak (Alparslan Koç, Sina Ashki)









Arkasspor: Eyüp Marangoz, Kerem Şahin, Yusuf Ali Angun, Taha Sabah, Chris Hoag, Muharrem Kurtuluş, (Kadir Özdemir, Bora Duran Şimşek, Cem Çetinel, Semih Yıldız, Eren Taylan)



Başantrenör: Behlül Yavaşgel



Setler: 25-16, 25-23, 22-25, 25-20, 15-12



Süre: 150 dakika (25, 35, 38, 27, 25)



TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi yarı final etabında serinin 2. karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Arkasspor'u normal sürede 25-16, 25-23, 22-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti. İlk maçı Arkasspor'un 3-1 kazandığı seride durum 1-1 oldu. Altın sete giden yarı final etabında kora kor mücadele yaşandı. Kocaeli temsilcisi altın seti 15-12 kazanarak finale adını yazdırdı. Final maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Sungurlu Belediyespor ile oynanacak. Final maçını kazanan takım Efeler Ligi'ne yükselecek.