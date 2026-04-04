SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Finalin adı belli oldu: Kağıtspor - Sungurlu

Erkekler Voleybol 1. Ligi Yarı Final Etabı serinin 2. karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Arkasspor'u normal sürede 3-1 mağlup etti. Kocaeli ekibi, altın sete giden mücadeleyi 15-12 kazanarak finale yükseldi. Final maçı çarşamba günü Kağıtspor ile Sungurlu arasında oynanacak.

04 Nisan 2026 Cumartesi 17:17

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi yarı final etabında serinin 2. karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Arkasspor'u normal sürede 25-16, 25-23, 22-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti. İlk maçı Arkasspor'un 3-1 kazandığı seride durum 1-1 oldu. Altın sete giden yarı final etabında kora kor mücadele yaşandı. Kocaeli temsilcisi altın seti 15-12 kazanarak finale adını yazdırdı. Final maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Sungurlu Belediyespor ile oynanacak. Final maçını kazanan takım Efeler Ligi'ne yükselecek. 


 
Salon: Şampiyon Hasan Gemici 

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker 

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metehan Baş, İlker Esin, Batuhan Gülmen, Ali Berkay Dağlar, Nemanja Perunicic, Eray Albayrak (Alparslan Koç, Sina Ashki) 

Başantrenör: Eray Sarıoğlu 

Arkasspor: Eyüp Marangoz, Kerem Şahin, Yusuf Ali Angun, Taha Sabah, Chris Hoag, Muharrem Kurtuluş, (Kadir Özdemir, Bora Duran Şimşek, Cem Çetinel, Semih Yıldız, Eren Taylan) 

Başantrenör: Behlül Yavaşgel 

Setler: 25-16, 25-23, 22-25, 25-20, 15-12 

Süre: 150 dakika (25, 35, 38, 27, 25) 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kağıtsporlu Murat İlbilgi, atıcılık branşında İtalya’yı salladı Kağıtsporlu Murat İlbilgi, atıcılık branşında...
Şampiyon milli yüzücü Alara sevincini Başkan Sezer ile paylaştı Şampiyon milli yüzücü Alara sevincini Başkan...
Kocaelispor'da Selçuk İnan ile yola devam, sözleşme 2028'e uzatıldı Kocaelispor'da Selçuk İnan ile yola devam, sözleşme...
Körfez'de 23 Nisan futbol turnuvasının şampiyonu Atatürk Ortaokulu oldu Körfez'de 23 Nisan futbol turnuvasının şampiyonu...
Sakatlanan futbolcuyu maçın hakemi kucağında taşıdı Sakatlanan futbolcuyu maçın hakemi kucağında taşıdı
Selçuk İnan, Konyaspor maçında yaşananları ilk kez anlattı! Selçuk İnan, Konyaspor maçında yaşananları ilk...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kağıtsporlu Murat İlbilgi, atıcılık branşında...
Kocaeli Büyükşehir yetiştirdi, attığını vurdu.

Haberi Oku