Uzun namlulu katliamda soruşturma derinleşti: Tutuklu sayısı 8’e yükseldi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanına yönelik uzun namlulu silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkarken, operasyonların devamında yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si ev hapsi cezası aldı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

04 Nisan 2026 Cumartesi 09:39

Ömerağa Mahallesi'nde 27 Mart'ta saat 00.30 sıralarında bir eğlence mekanına otomobille gelen kişi veya kişilerce ateş açılmıştı. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49), emekli polis memuru Talip Çakır ile C.S. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralanmıştı. 

Hastaneye sevk edilen yaralılardan Özer, Berberoğlu ve Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tedavileri süren diğer 2 yaralıdan birinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti. Hayatını kaybeden Berberoğlu'nun cenazesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Özer'in cenazesi İzmit'te, Çakır'ın cenazesi ise Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verilmişti. 
 
91 kamera, 1844 saat görüntü incelendi 

Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün farklı birimleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresindeki güzergahlar ile otoyollardaki güvenlik sistemleri mercek altına alındı. Toplam 91 ayrı KGYS ve iş yeri kamerasına ait 1844 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Yapılan analizlerde şüphelilerin İstanbul’dan geldikleri ve saldırıdan yaklaşık 5 gün önce İzmit’e gelerek keşif yaptıkları tespit edildi. 
 
İlk operasyonda 6 tutuklama 

Elde edilen bulgular doğrultusunda organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, biri Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 6’sı tutuklandı, 2’sine yurt dışı çıkış yasağı getirildi, 1 şüpheli ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. 
 
Operasyon genişledi 4 şüpheli daha yakalandı 

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 31 Mart'ta İstanbul ve Sakarya’da belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.C.D ve S.S isimli şahıslar ev hapsi alırken, Ü.D ve N.A isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
Tutuklu sayısı 8’e yükseldi 

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ardından toplam gözaltı sayısı 13’e ulaşırken, tutuklu sayısı ise 8’e yükseldi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. 

