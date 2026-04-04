Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kocaeli'de freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu, 200 metre boyunca araçlara çarparak ilerledi. Kaldırımda yürürken kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

04 Nisan 2026 Cumartesi 13:37

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 11. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 37 SK 477 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü su almak için araçtan indi. Bir süre sonra freni boşaldığı öne sürülen kamyon, hareket ederek 200 metre boyunca araçlara çarpa çarpa ilerledi. O sırada kaldırımda yürüyen Sedat Çalk da kamyonun altında kaldı. Araç, son olarak saha dolabına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Ölen yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Yaşlı adamın kamyonun altında kalarak öldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.  





banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

