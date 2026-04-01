Gebze'de 30 milyon liralık yatırımla tamamlanan Sultanorhan Anaokulu açıldı

Gebze Belediyesi tarafından 30 milyon lira yatırımla inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilen Sultanorhan Anaokulu, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Gebze Millet Bahçesi'nin komşu parselinde yer alan modern eğitim kompleksi; 3 bin 170 metrekare parsel, 1255 metrekare kapalı inşaat ve 1915 metrekare peyzaj alanından oluşuyor. Geniş peyzaj alanı ve modern sınıf yapısıyla okul öncesi eğitime önemli katkı sunması hedeflenen okulun açılış törenine çok sayıda protokol üyesi, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.





Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz ve Büyükşehir Belediyemizi canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'deki en güzel anaokullarından biri oldu. Millet Bahçesi'nde yer almasıyla ayrı bir değer taşıyor" dedi.





Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, okulun niteliğine ve konumuna dikkati çekerek, "" dedi.

"Hiçbir şekilde 'bu benim görevim değil' demedik"



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek belediyecilik anlayışlarını şu sözlerle özetledi:





"'Eğer bir ihtiyaç varsa biz oradayız' anlayışıyla göreve başladığımız günden bugüne hiçbir şekilde 'bu benim görevim değil' demedik."





Büyükgöz, eğitimin yanı sıra sağlık ve güvenlik alanlarındaki projelere de katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, klasik belediyeciliğin sınırlarını aştıklarını belirterek, "Zinnur Büyükgöz başkanımız, Gebze Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz klasik belediyeciliğin dışında eğitimden sağlığa kadar birçok alanda hizmet etmekte. İnşallah burada okuyacak evlatlarımız yarının bilim ve teknolojilerine faydalı olacak" ifadelerini kullandı.



