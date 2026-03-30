ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ'NDE TARİHİ İMZA TÖRENİ

Her “Gazeteciyim” Diyen Gazeteci Midir?
Çalıştayın en dikkat çekici tartışma başlıklarından birini, mesleki sınırların çizilmesi oluşturdu. Oturumda "Kimlerin gazeteci olduğunu belirleyecek bağımsız ya da yarı bağımsız bir otoriteye ihtiyaç var mı?" sorusu etrafında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Dijitalleşme ile birlikte herkesin içerik üretebildiği günümüzde, bilgi kirliliğinin ve mesleki itibar kaybının önüne geçmek için yetkinliği belirleyecek bir yapının gerekliliği üzerinde duruldu.
Kriz döneminde artan dezenformasyona ve teyitsiz bilgilerin yayılmasına işaret eden UBK Başkanı Şakir Gürel, “15 Temmuz Darbe Girişimi ve 6 Şubat Depremi süreçlerinde denetimsiz medyanın yaydığı asılsız haberler büyük paniğe yol açtı. Medya Birliği çatısı altında kurgulanmış bir öz denetim mekanizması olsaydı, doğruluğu teyit edilmemiş haberlerin yayılması mesleki bir suç sayılır ve kamu güvenliği tehlikeye atılmazdı.” ifadelerini kullandı.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya, “Mesleğe kabul kriterlerinin belirlenmesi, meslek içi sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve sertifikasyon sisteminin geliştirilmesi gerekiyor. Barolar ve tabip odaları gibi güçlü meslek örgütlerinin deneyimlerinden yararlanarak, gazetecilerin mesleki haklarının korunmasına yönelik mekanizmalar ve hukuki destek sistemleri oluşturmayı planlıyoruz.” dedi.
Çalıştayın Çanakkale’de bir otelde düzenlenen ikinci gün oturumunda, “Mesleki Deformasyon ve Önlemenin Yolları” konuları ele alındı. Çalıştayda; gazeteciliğin güncel durumu, sahada karşılaşılan sorunlar, mesleki haklar ve yeni yasal düzenlemeler ele alındı. Yerel basının ekonomik çıkmazlarına değinildi.
Çalıştayın sektör için taşıdığı önemi vurgulayan Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, basın sektöründe yalnızca çalışanların değil, işverenlerin de yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Yeni Ankara İmtiyaz Sahibi Ali Çetin ise konuşmasında öğrencilerin bireysel gelişimlerinin önemini vurguladı. Çetin, “Üniversiteler bilgiye ulaşmayı öğretir, bilgi vermez. Bilgiyi kendiniz öğrenmeniz gerekiyor.” diyerek gençlere tavsiyede bulundu.
Konuşmaların ardından katılımcılar; Troya Ören Yeri ve Müzesi, Ezine Gıda OSB, Çanakkale Deniz Müzesi ve Aynalı Çarşı’yı gezdi. UBK Yönetim Kurulu Toplantısıyla devam eden etkinlik, gala yemeği ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.