Raf imalatı yapılan fabrika alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde raf imalatı yapılan fabrikada saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü aydınlattı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın dronla havadan da görüntülendi.



Polis, fabrikada büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlattı.







