banner1292
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YKS DENEME SINAVI ÖNCESİ BAŞKAN BÜYÜKGÖZ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Güzide Gençlik Merkezi’nde düzenlenen YKS Deneme Sınavı öncesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükgöz, sınav öncesi öğrencilerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

30 Mart 2026 Pazartesi 11:11

Gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen deneme sınavına katılan öğrenciler, gerçek sınav atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, onların heyecanına ortak olurken, motivasyonlarını artıracak tavsiyelerde de bulundu.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde hazırlanabilmesi için tüm imkânlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Bu tür deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin eksiklerini görmelerini ve sınav tecrübesi kazanmalarını önemsiyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

