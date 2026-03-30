Kent genelinde mazgal ve menfezler temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkili olan yağışlar nedeniyle su baskınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelinde mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışması sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sayesinde yağışların ardından yaşanabilecek su baskını ve taşkın riskleri en aza indiriliyor.

RİSKLER EN AZA İNDİRİLİYOR





Park ve Bahçeler Dairesi ile Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ve İSU ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, cadde ve sokaklardaki V kanallar, mazgal ve menfezlerde biriken atıklar temizlenerek, suyun tahliyesi sağlanıyor. Ekipler, özellikle su geçişini engelleyen çöp, yaprak, kuru dal, toprak ve benzeri materyalleri mazgallardan çıkararak tıkanıklıkları gideriyor.



TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR





Su baskınlarına karşı önlem amacıyla yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında mazgal ve menfezlerde biriken atık ve yağmur suyu, motopom ve vidanjör yardımıyla vakumlanarak, güvenle tahliye ediliyor. Böylece yolların güvenliği artırılırken, yağmur suyu drenaj sistemlerinin sorunsuz işlemesi de sağlanıyor. Yetkililer, kent genelinde şu ana kadar yağışlar nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmadığını bildirerek, temizlik çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceğini belirtti.





