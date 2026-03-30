Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuk markette çıkan kavgada bıçaklandı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette B.Ö. (18) ile D.B. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek market dışına taşması ve kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö., D.B.'yi göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.B., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.