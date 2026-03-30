Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuk markette çıkan kavgada bıçaklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde markette çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kocaeli'de 17 yaşındaki çocuk markette çıkan kavgada bıçaklandı

30 Mart 2026 Pazartesi 19:20

Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette B.Ö. (18) ile D.B. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek market dışına taşması ve kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö., D.B.'yi göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.B., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
İzmit'teki silahlı saldırı öncesi şüphelilerin dönercideki görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı İzmit'teki silahlı saldırı öncesi şüphelilerin...
TEM'de 6 araç birbirine girdi: Tırda yüklü sular yola saçıldı TEM'de 6 araç birbirine girdi: Tırda yüklü sular...
Kocaeli'de bıçaklanan şahıs dükkana sığındı Kocaeli'de bıçaklanan şahıs dükkana sığındı
Daire alevlere teslim oldu, 4 kişi dumandan etkilendi Daire alevlere teslim oldu, 4 kişi dumandan etkilendi
Raf imalatı yapılan fabrika alevlere teslim oldu Raf imalatı yapılan fabrika alevlere teslim oldu
İzmit'te eğlence mekanına kurşun yağdıran şüpheliler aranıyor İzmit'te eğlence mekanına kurşun yağdıran şüpheliler...
İzmit'teki silahlı saldırı öncesi şüphelilerin...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı...

Haberi Oku