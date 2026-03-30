SPOR:
Kartepe'de düzenlenen İller Arası Yıldızlar Ferdi Boks Turnuvası sona erdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 10 ilden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen İller Arası Yıldızlar Ferdi Boks Turnuvası tamamlandı.

30 Mart 2026 Pazartesi 19:30

Kartepe Belediyesinin ev sahipliğinde Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Tekirdağ, Karabük, Yalova, Bilecik ve Antalya'dan sporcular katıldı. İki gün süren müsabakaları, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve Kağıtspor Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sandalcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri, il temsilcileri, antrenörler ve çok sayıda sporsever izledi. 
   
 "Gençlerimizin ve sporun her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz" 

Turnuvanın ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Kocaman, ilçede 10 ilden genç sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ringde sergilenen azim ve disiplin, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Özellikle Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek olan Nihat Zorluer evladımızı ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kartepe Belediyesi olarak gençlerimizin ve sporun her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
  


Şampiyonlar Türkiye Şampiyonası biletini aldı 

Turnuvada mücadele eden Kartepe Belediyesporlu boksörlerden 70 kiloda Nihat Zorluer kendi kategorisinde birinci oldu. Zorluer'in, 9-19 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil edeceği bildirildi. 

Kendi sıkletlerinde birinci olan 80 kiloda Salih Kara, 50 kiloda Berna Akardere ve 66 kiloda Ömer Çelik'in ise haziran ayında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası finallerinde ringe çıkmaya hak kazandığı öğrenildi. 

Antrenör İsmail Çelikiz de organizasyonun Kartepe'de yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kocaman'a teşekkür etti. 
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Milli karateci Eray Şamdan veda kararının perde arkasını anlattı Milli karateci Eray Şamdan veda kararının perde...
Çayırova Belediyesi, şampiyonluk yolunda hata yapmadı Çayırova Belediyesi, şampiyonluk yolunda hata yapmadı
Kocaelililer, Romanya zaferini dev ekranda yaşadı Kocaelililer, Romanya zaferini dev ekranda yaşadı
Kocaeli’nin altın kızı, Tuğçe Beder şampiyon! Kocaeli’nin altın kızı, Tuğçe Beder şampiyon!
Körfez'de 250 öğrenci şampiyonluk için yarışıyor Körfez'de 250 öğrenci şampiyonluk için yarışıyor
Efeler Ligi’nde Normal Sezon Bitti: Gebze Belediyesi S.K Ligi 9. Sırada Tamamladı Efeler Ligi’nde Normal Sezon Bitti: Gebze Belediyesi...
Milli karateci Eray Şamdan veda kararının...
Türk karatesine kazandırdığı dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla adını tarihe yazdıran ve bir süre...

Haberi Oku