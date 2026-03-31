banner1296
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, güvenli yapılarla Kocaeli’yi geleceğe taşıyor

Barbaros ve Güney’de yasal çoğunluk sağlandı.

31 Mart 2026 Salı 19:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde bölgeyi depreme karşı daha dirençli hale getirecek kentsel dönüşüm projesinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Bu kapsamda Barbaros ve Güney (Yarımca) mahallelerinde yürütülen çalışmalarda hak sahiplerinin yüzde 51’i ile anlaşma sağlandı.

 

YÜZDE 51’LİK YASAL ÇOĞUNLUK SAĞLANDI

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Yıpranan yapıların yerine depreme dayanıklı konutlar oluşturarak Kocaelililerin güvenli alanlarda yaşamasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Barbaros ve Güney (Yarımca) mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarda yüzde 51’lik yasal çoğunluğa ulaştı.

 

BÜYÜKŞEHİR SAHADA TAM YETKİLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen yaklaşık 7,2 hektarlık bölgede tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçici olarak yetkilendirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen görüşmeler ve imzalanan protokoller doğrultusunda gerekli çoğunluk sağlandı. 6306 sayılı kanun kapsamında vatandaşların rızasıyla ulaşılan bu aşama, projenin uygulama sürecinin önünü açtı.

 

YENİ YAŞAM ALANI SOPALI’DA KURULACAK

Proje kapsamında yerinde dönüşümü mümkün olmayan alanlardaki hak sahipleri için yeni bir yerleşim alanı belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında yapılan anlaşma doğrultusunda hak sahipleri Derince Sopalı Mahallesi’nde yer alan 9,09 hektarlık rezerv yapı alanına taşınacak. Burada inşa edilecek konutlar, güncel deprem yönetmeliğine uygun ve sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş modern yaşam alanları olarak planlanıyor.

 

HEDEF, DİRENÇLİ VE GÜVENLİ ŞEHİR

Sıfır mağduriyet” ilkesiyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzlaşma odaklı yaklaşımı ile birlikte dönüşüm sürecine de hız kazandırıyor. Körfez ve Derince hattında hayata geçirilecek proje, sadece yapı stokunu yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlara daha güvenli bir gelecek sunacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başiskele'de çiftler 27'nci Evlilik Okulu'nda buluştu Başiskele'de çiftler 27'nci Evlilik Okulu'nda buluştu
Yaşayan İnsan Hazineleri Hereke İpek Halısı ve Örgü Sergisi Açılışı, Aktaş Çiftinin Katılımlarıyla Gerçekleştirildi Yaşayan İnsan Hazineleri Hereke İpek Halısı ve...
Kocaeli'de kıyıya sürüklenen ölü yunus görüntülendi Kocaeli'de kıyıya sürüklenen ölü yunus görüntülendi
Büyükşehir’den Orman Haftası’na özel etkinlik Büyükşehir’den Orman Haftası’na özel etkinlik
GEBZE TİCARET ODASI DİJİTAL OLGUNLUKTA DÜNYA ORTALAMASINI GERİDE BIRAKTI GEBZE TİCARET ODASI DİJİTAL OLGUNLUKTA DÜNYA ORTALAMASINI...
Halk Ekmek’te gramaj arttı, fiyat uygun kaldı Halk Ekmek’te gramaj arttı, fiyat uygun kaldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başiskele'de çiftler 27'nci Evlilik Okulu'nda...
Başiskele'de her ay düzenlenen Evlilik Okulu'nun 27'ncisi çeşitli eğitimler, uygulamalar ve etkinliklerle...

Haberi Oku