Büyükşehir, güvenli yapılarla Kocaeli’yi geleceğe taşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde bölgeyi depreme karşı daha dirençli hale getirecek kentsel dönüşüm projesinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Bu kapsamda Barbaros ve Güney (Yarımca) mahallelerinde yürütülen çalışmalarda hak sahiplerinin yüzde 51’i ile anlaşma sağlandı.

YÜZDE 51’LİK YASAL ÇOĞUNLUK SAĞLANDI





Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Yıpranan yapıların yerine depreme dayanıklı konutlar oluşturarak Kocaelililerin güvenli alanlarda yaşamasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Barbaros ve Güney (Yarımca) mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarda yüzde 51’lik yasal çoğunluğa ulaştı.

BÜYÜKŞEHİR SAHADA TAM YETKİLİ





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen yaklaşık 7,2 hektarlık bölgede tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçici olarak yetkilendirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen görüşmeler ve imzalanan protokoller doğrultusunda gerekli çoğunluk sağlandı. 6306 sayılı kanun kapsamında vatandaşların rızasıyla ulaşılan bu aşama, projenin uygulama sürecinin önünü açtı.

YENİ YAŞAM ALANI SOPALI’DA KURULACAK





Proje kapsamında yerinde dönüşümü mümkün olmayan alanlardaki hak sahipleri için yeni bir yerleşim alanı belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arasında yapılan anlaşma doğrultusunda hak sahipleri Derince Sopalı Mahallesi’nde yer alan 9,09 hektarlık rezerv yapı alanına taşınacak. Burada inşa edilecek konutlar, güncel deprem yönetmeliğine uygun ve sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş modern yaşam alanları olarak planlanıyor.

HEDEF, DİRENÇLİ VE GÜVENLİ ŞEHİR





“Sıfır mağduriyet” ilkesiyle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzlaşma odaklı yaklaşımı ile birlikte dönüşüm sürecine de hız kazandırıyor. Körfez ve Derince hattında hayata geçirilecek proje, sadece yapı stokunu yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda vatandaşlara daha güvenli bir gelecek sunacak.





