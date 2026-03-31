ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GAZETECİ ADNAN ÜNER'E ÇİRKİN SALDIRI

Gazeteci Adnan Üner’e yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz. Geçtiğimiz hafta gazetemizi ve İKTAV Araştırma Merkezi kütüphanemizi ziyaret eden Gebze’nin duayen gazetecilerinden Adnan Üner’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GAZETECİ ADNAN ÜNER'E ÇİRKİN SALDIRI

31 Mart 2026 Salı 12:18

GEBZE GAZETECİLER CEMİYETİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gebze Gazeteciler cemiyeti Başkanı Levent Altun: ”Gebze basın camiasının duayen isimlerinden, değerli meslektaşımız Adnan Üner’in, bugün öğle saatlerinde torununu almak üzere gittiği Gebze Osmangazi Ortaokulu önünde bir grubun fiili saldırısına uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mesleki refleksiyle çevrede yaşanan bir tartışmayı görüntülemek isteyen meslektaşımıza, yaşları 13- ile 18 arasında değişen ve aralarında kızların da olduğu 5-6 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, sadece şahsına değil; halkın haber alma özgürlüğüne ve fedakârca görev yapan tüm basın mensuplarına yapılmıştır.

Gazetecilik, toplumun aynasıdır ve sokakta, okulda, hayatın her alanında güvenle ifşa edilmesi gereken bir meslektir. Bir gazetecinin, okul önü gibi güvenli olması gereken bir alanda saldırıya uğraması, toplumsal şiddetin geldiği boyutu ve denetimsizliği bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak; Değerli meslektaşımız Adnan Üner’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce adalet önünde hesap vermesi için konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.'' 

Adnan Üner, 1970’ten itibaren Gebze’de basın, matbaa ve yayıncılık alanında faaliyet göstermektedir. Kendisine ait Gebze Uyanış Gazetesi arşivini İKTAV Kütüphanemize hediye etmiştir.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

