Başiskele Kart uygulaması 4 bine yakın kullanıcıya ulaştı

Başiskele'de yerel ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşlara çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Başiskele Kart" uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor.

02 Nisan 2026 Perşembe 10:35

Başiskele Belediyesi tarafından geliştirilen ve ilçe esnafı ile vatandaşları dijital platformda buluşturan sisteme bugüne kadar 133 işletme kayıt yaptırdı. Kısa sürede ivme yakalayan uygulamanın kullanıcı sayısı ise 4 bine yaklaştı. 



Vatandaşlar, uygulama kapsamında sunulan fırsatları aktif olarak değerlendiriyor. Sistem üzerinden ilçe işletmelerine ait kampanyalardan 442 kez faydalanılırken, Antik Köfte kampanyası 324, düğün salonları kampanyası ise 297 kez kullanıldı. Başiskele Kart üzerinden sunulan tüm kampanyaların toplam kullanım sayısının ise 1063'e ulaştığı kaydedildi. 

İlçe ekonomisine canlılık katan uygulama, yerel işletmelerin dijital ortamda görünürlüğünü ve ticari hareketliliğini artırırken, vatandaşların da çeşitli indirimlerden kolayca yararlanmasına imkan tanıyor. 



