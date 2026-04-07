Vali Aktaş, Muhtarlarımıza Verilen Hizmet İçi Eğitim Programına Katıldı

Vali İlhami Aktaş, ilimiz merkeze bağlı mahalle ve belde muhtarlarına yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programına katıldı.

07 Nisan 2026 Salı 13:18

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl İdare ve Denetim Müdürü Nuran Sağlam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Yeşilay Kocaeli Başkanı Bekir Yümnü, Muhtarlar Dernek Başkanları ve muhtarlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması akabinde konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Vali Aktaş, mevzuat bilgisi, doğru yönlendirme ve resmî kurumlarla sağlıklı iletişimin muhtarlarımız açısından önemli olduğunu ve bu bağlamda yapılan bu eğitimlerin yol gösterici olduğunu ve yürütülen çalışmalarda vatandaşlarımızla olan ilişkilerinde sağlam zemin oluşturacağını belirterek katılım gösteren muhtarlarımıza teşekkür etti.

Program, Valiliğimiz İl İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından muhtarların görev sürelerince yaptıkları iş ve işlemler, yükümlülükleri ile kamu kurumlarımızın mevzuatlarına ilişkin bilgilendirilmeler yapıldı.
