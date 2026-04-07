Ersin Tatar, Başkan Büyükakın’a konuk oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ağırladı. Ersin Tatar, misafirperverliği için Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini etti.

07 Nisan 2026 Salı 13:01

GÜNÜN İLK ZİYARETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün davetlisi olarak Kocaeli’ye geldi. Ersin Tatar ikinci günkü programına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret ederek başladı. Başkan Büyükakın’ın makamında ağırladığı Ersin Tatar, ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından Başkan Büyükakın, konuk Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulundu. Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdiği Ersin Tatar’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Tatar da misafirperverliği için Başkan’a teşekkürlerini sundu.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
