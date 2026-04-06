Kocaeli'de 3 işçinin öldüğü fabrika kazasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki demir çelik fabrikasında yükleme platformunun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı feci kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06 Nisan 2026 Pazartesi 13:47

Olay, dün sabah saatlerinde ilçede faaliyet gösteren bir demir-çelik tesisinde meydana geldi. Fabrikada sürdürülen bakım çalışmaları sırasında ark ocağına ait yükleme platformu aniden çöktü. Platform üzerinde bulunan 4 işçi, çöken yapının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tamer Aydoğdu (49), Resul Kardaş (54) ve Şah İsmail Mayda (44), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; bölüm müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile mühendis oldukları öğrenilen M.G., Ç.Ş. ve H.G. gözaltına alındı. Dilovası Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne getirilen şahısların savcılık işlemleri sürüyor. 

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Korkmaz'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

