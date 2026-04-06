Kocaeli'de mart ayında aranan 472 hükümlü cezaevinde

Vali İlhami Aktaş, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Asayişten terörle mücadeleye, kaçakçılıktan göç denetimlerine kadar birçok başlıkta yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Aktaş, kamu kurumlarının eş güdüm içinde hareket ettiğini vurguladı.



Terörle mücadelede 1 kişi tutuklandı



Mart ayında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, terörle mücadele kapsamında bir örgüt mensubunun tutuklandığını aktardı. Aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Aktaş, "Geçtiğimiz dönem içerisinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bir kişinin tutuklanması sağlanmıştır. Geçtiğimiz ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 472 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yine aynı dönem içerisinde adli işlem yapılmak üzere aranan 1168 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir" dedi.







123 silah ele geçirildi



Ruhsatsız silah ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına da değinen Aktaş, "Dönem içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde 123 silah ele geçirilmiş, 144 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 2 kişinin tutuklanması sağlanmış, çeşitli miktarlarda kaçak malzeme ele geçirilmiştir" diye konuştu.



Uyuşturucudan 56 kişi tutuklandı



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin ise Vali Aktaş, "Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 56 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bu operasyonlarla gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye çalışan kişilerin önüne geçilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda narkotik madde de ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.



Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve can kayıplarının sıfırlanmasına yönelik çalışmaların da aralıksız sürdüğünü vurgulayan Aktaş, ekiplerin tüm yollarda ve şehir içinde denetimlerine devam ettiğini, mart ayı içerisinde kontrol edilen 469 bin araçtan 83 binine idari işlem uygulandığını kaydetti.