Başkan Bıyık’tan öğrencilere Yerel Yönetimler dersi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her hafta farklı bir okulda öğrencilerle birlikte katıldığı bayrak töreni programı kapsamında bu hafta Dede Korkut İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu. Bayrak töreninin ardından 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk olan Başkan Bıyık, “Yerel Yönetimler” konusunu öğrencilerle birlikte işledi.







ÖĞRENCİLER SORDU BAŞKAN BIYIK CEVAPLADI

Samimi bir ortamda gerçekleşen derste öğrenciler, belediyelerin görev ve sorumlulukları hakkında merak ettikleri soruları Başkan Muzaffer Bıyık’a yöneltme fırsatı buldu. Yerel yönetimlerin şehir hayatındaki rolünü örneklerle anlatan Başkan Muzaffer Bıyık, belediye hizmetlerinin günlük yaşamı nasıl kolaylaştırdığını öğrencilerle paylaştı.

HER HAFTA OKULLARDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞUYOR

Her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle bir araya gelmeye devam eden Başkan Muzaffer Bıyık, çocuklarla kurulan bu güçlü iletişimin hem eğitici hem de motivasyon artırıcı olduğunu ifade etti. Yerel yönetim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çeken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilerle gerçekleştirilen bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti. Eğitici olduğu kadar keyifli geçen ders buluşması, öğrencilerin yoğun ilgisi ve sıcak diyaloglarla tamamlandı.





