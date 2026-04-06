KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Ses Yarışması’nda şampiyon belli oldu

Çayırova Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği, Çayırova Ses Yarışması’nda büyük final heyecanı yaşandı. Yarışmada Elif Rana Aksoy şampiyonluğu kazanan isim oldu.

06 Nisan 2026 Pazartesi 11:45

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Çayırova Ses Yarışması’nda şampiyon belli oldu. 3 Nisan Cuma günü Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen büyük finalde elemelerden geçen 9 isim şampiyonluk için yarıştı. Kulakların pasını silen performanslar sonucunda ise, birinciliği elde eden isim Elif Rana Aksoy oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen büyük final öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Çayırova’mızda ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Kültür-sanat alanında güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bir süredir devam eden ses yarışmamızın son aşamasındayız. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sanatta da bilgi evlerimizde güzel etkinlikler devam ediyor. Çocuklarımızla, yetişkinlerimizle bu çalışmaları yapıyoruz. Ben emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve yarışmacılarımıza başarılar diliyorum” dedi.



FİNALİSTLER BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından bir bir sahneye çıkan finalistler, performanslarını sergiledi ve alkışları aldı. Yapılan jüri değerlendirmesinin ardından Elif Rana Aksoy, Selda Özcan Timur ve Bedirhan Soyal, finale kalan isimler oldu. Final performanslarının ardından, Elif Rana Aksoy, birinci olurken, Bedirhan Soyal ikinci, Selda Özcan Timur ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren isimlere ödüllerini Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi verirken, burada yaptığı konuşmasında ise, “Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın başından beri buraya katılan tüm kardeşlerimiz cesaretlerinden dolayı bizim gönlümüzün birincisi.''

 

ŞAMPİYON ELİF RANA AKSOY

Her yarışmada olduğu gibi, bu yarışmada da birinci, ikinci ve üçüncü oldu. Ben bu yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, Çayırova’mızda bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi. Yarışmayı birincilikle tamamlayan Aksoy, duygularını şu şekilde dile getirdi; “Belediyemizin bu yönde bir etkinlik yapması çok güzel. Yarışmadan annem sayesinde haberim oldu ve haberdar olduğum gibi hemen katılmak istedim çünkü sahnede olmak benim çok sevdiğim bir şey. Bu fırsatı bana sundukları için belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aslında birinciliği beklemiyordum açıkçası ama benim için önemli olan katılmaktı. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

