Çayırova Belediyesi, Kağıtspor’u mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi’nde sezonun son düzlüğüne yaklaşırken, lider Çayırova Belediyesi şampiyonluk yolunda hata yapmadı. 31. Hafta karşılaşmasında sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u ağırlayan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 102-71 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Baş Antrenör Ender Aslan’ın öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Erdi Gülaslan ve Nysier Brooks ilk beşiyle başladı. İlk çeyrekte karşılıklı basketlerle geçilen mücadele, 14-13’lük Çayırova Belediyesi üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta da yakın mücadele devam ederken, Çayırova Belediyesi, devreye 34-31 üstünlükle gitti.

ROBERTO GALLİNAT’TAN 25 SAYI





Üçüncü periyotla birlikte oyuna iyiden iyiye ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, hücumda iyi de bir ritm yakaladı ve karar çeyreğine 69-50’lik üstünlükle gitti. Son periyotta da farkı iyice açan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 102-71 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 25 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Nysier Brooks’un 14, Arca Tülüoğlu’nun 11, Enes Berkay Taşkıran’ın 14, Can Uğur Öğüt’ün 11 ve Berkay Candan’ın 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.







“ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ”





Ligin bitimine 3 maç kala liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı elinde bulunduran Çayırova Belediyesi’nde maç sonunda büyük bir sevinç hakimdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz! Sahamızda Kocaeli Kağıtspor’u mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet daha alan basketbol takımımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.