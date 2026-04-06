ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dereye uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde demir korkulukları aşan kamyonetin dereye düştüğü kazada ağır yaralanan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

06 Nisan 2026 Pazartesi 10:13

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde meydana geldi. M.E. (43) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen korkulukları aşan araç dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya inen itfaiye eri, araç içerisinde bilinci kapalı halde bulunan sürücüye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan M.E., sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 
   
Kamyonet sürücüsü kurtarılamadı 

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan M.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.E.'nin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.  

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

