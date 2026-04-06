CEVHER ÇOCUK KAPILARINI AÇTI
Gebze Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Cevher Çocuk Projesi, ilk dersin gerçekleştirilmesiyle birlikte kapılarını öğrencilere açtı. Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi’nde başlayan program, özel yetenekli öğrencileri bilim, felsefe ve teknolojiyle buluşturuyor.
“Ülkemizin geleceği olan cevher çocuklarımızın yeteneklerini, düşünmenin felsefi boyutunu ve üreten yönünü tespit etmek için bu çalışmayı başlattık. İçinde bulunduğumuz çağ artık bilgi çağı; keşfetmek, düşünmek, tasarlamak ve hayata geçirmek modeliyle yeni bir nesil inşa etmemiz gerekiyor.”