CEVHER ÇOCUK KAPILARINI AÇTI

Açılış programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit katıldı.



BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: “YENİ NESLİ İNŞA ETMEMİZ GEREKİYOR”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin vizyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin geleceği olan cevher çocuklarımızın yeteneklerini, düşünmenin felsefi boyutunu ve üreten yönünü tespit etmek için bu çalışmayı başlattık. İçinde bulunduğumuz çağ artık bilgi çağı; keşfetmek, düşünmek, tasarlamak ve hayata geçirmek modeliyle yeni bir nesil inşa etmemiz gerekiyor.”







KAYMAKAM ÖZYİĞİT: “DOĞRU YÖNLENDİRME ÇOK KIYMETLİ”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, özel yetenekli öğrencilerin erken yaşta doğru yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek projenin bu yönüyle büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

REKTÖR ÇELİK: “AKADEMİK DESTEK SÜRECEK”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise üniversite olarak böyle nitelikli bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, akademik destekle öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

GELECEĞİN YETENEKLERİ YETİŞİYOR

İki yıl sürecek eğitim programı kapsamında öğrenciler; Yaşam Becerileri, Yazılım, Felsefe, Gastronomi, Girişimcilik, Nümizmatik, Yapay Zekâ ve Üretkenlik alanlarında dersler alacak. Hafta sonları gerçekleştirilecek eğitimlerde öğrencilerin analitik, yaratıcı ve pratik becerilerinin birlikte geliştirilmesi hedefleniyor.

Programın ilk dersiyle birlikte öğrenciler, disiplinlerarası bir eğitim modeliyle tanışarak öğrenme yolculuklarına ilk adımı attı.





