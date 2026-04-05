KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oda Orkestrası yine kulakların pasını silecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, Prof. Melih Kara ve Bilgin Canaz’ın solist olarak yer alacağı konserde unutulmaz bir akşama imza atacak. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki konser, 6 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek.

05 Nisan 2026 Pazar 18:33

UNUTULMAZ BİR KONSER DAHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, unutulmaz bir konsere daha imza atmaya hazırlanıyor. Şef Engin Şen yönetimindeki orkestra bu defa klasik müziğin seçkin eserlerini neyin eşsiz tınılarıyla buluşturacak. Orkestraya bu önemli konserde Türkiye’nin en önemli çello ve ney sanatçılarından Prof. Melih Kara ile Bilgin Canaz eşlik edecek.

 

ŞEF ENGİN ŞEN YÖNETİMİNDE

Kocaeli Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek konser 6 Nisan Pazartesi akşamı (yarın) 20.00’de başlayacak. Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası’na Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda başarılarıyla tanınan iki önemli sanatçı eşlik edecek.

 

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ÇELLO VE NEY SANATÇILARI

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Çello Sanatçısı Prof. Melih Kara ile uluslararası platformda ülkemizi gururla temsil eden neyzen Bilgin Canaz, bu önemli etkinlikte Kocaelili sanat severlerle buluşacak.

 

ÇEVRE DOSTU ORKESTRASI’NDAN KARE KOD UYGULAMASI

Oda Orkestrası’nın artık bir geleneği olan kare kod uygulaması bu konserde de geçerli olacak. Çevre duyarlılığı ile bilinen Oda Orkestrası konserde repertuar için bir bülten bastırmadı. Repertuara ulaşmak isteyen klasik müzik severler Kocaeli Kongre Merkezi’nin girişindeki karekodu okutarak seslendirilecek eserleri cep telefonlarına kaydedebilecek.

 

DETAY BİLGİ KOCAELİ KÜLTÜR SANAT SAYFASINDA

Başarısı ve icra ettiği konserlerle Kocaelili sanatseverlerin gönlüne taht kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, 6 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleştireceği konsere tüm vatandaşları bekliyor. Konser ile ilgili ayırtılı bilgilere ise Kocaeli kültür sanat instagram sayfasından ulaşılabilinir.

 


NEY VE KLASİK MÜZİĞİN BULUŞMASI

İnsanın iç yolculuğuna en güzel seslerden biri olan Ney, klasik müziğin eşsiz notalarıyla bir araya gelecek. Konserde Vivaldi’nin Çello Konçertosu ve klasik müziğin çello için bestelenen seçkin eserleri seslendirilecek. Konser; Antonio Vivaldi’nin E Minör Cello Konçertosu ile başlayacak. Oda Orkestrası ayrıca şu eserleri solistlerin eşliğinde seslendirecek:

Theme from Schindler List (Classical Film Music)

G.F Handel – Passacaglia

C. Gardel  - Por Una Cabeza

Dimitri Shostakovich – Waltz No:2

Dimitri Shostokovich – İki Çello ve Orkestra İçin Prelüd

Bilgin Canaz – Meleklerin Hüznü

Karahisar Kalesi – Ney ve Orkestra İçin Gabriel Faure – Pavane.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

