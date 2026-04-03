GEBZE BELEDİYESİ NİSAN AYI MECLİSİ TOPLANDI

Gebze Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi. Oturum, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı.

03 Nisan 2026 Cuma 14:37

Başkan Vekilleri Belirlendi

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Meclis I. ve II. Başkan Vekilleri seçimine ilişkin teklifi doğrultusunda yapılan oylamada Selamet Güner 32 oy alarak Meclis I. Başkan Vekili, Hasan Özdemir ise 32 oy alarak Meclis II. Başkan Vekili seçildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Meclis katipleri seçimine ilişkin teklifi doğrultusunda Ayhan Yılmaz ve Azim Uysal meclis katibi olarak seçildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Encümene Üye Seçimine İlişkin Teklifi kapsamında ise Hüseyin Önder, Mehmet Fatih İşler ve Birgül Tokmak encümen üyeliğine seçildi.



18 Gündem Maddesi Görüşüldü

Toplam 18 gündem maddesinin ele alındığı meclis toplantısında, komisyon raporları oylanarak karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yapı kayıt belgeli parsel satışlarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2025 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu’na ilişkin teklifi ve sunumu ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Gebze Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, 5 Mayıs Salı günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.




