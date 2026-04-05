15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Sahte avukat kimlikleriyle yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen şahsın saklandığı ikamette 2 adet sahte avukat kimliği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.