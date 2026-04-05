15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Sahte avukat kimlikleriyle yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen şahsın saklandığı ikamette 2 adet sahte avukat kimliği ele geçirildi.

05 Nisan 2026 Pazar 13:08

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat E.'nin İzmit ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti. Bunun üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Murat E. yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 165 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 2 adet laptop, 3 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ve 2 adet sahte avukat kimliği ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. 


