Körfez'de 23 Nisan futbol turnuvasının şampiyonu Atatürk Ortaokulu oldu

Final maçında Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu'nu 1-0 mağlup eden Atatürk Ortaokulu, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Üçüncülük maçında ise Uluğbey Ortaokulu, Seka Çocuk Dostları Ortaokulu'nu 8-3 yenerek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.





Körfez Belediyesinden yapılan açıklamada, organizasyonun çocukların centilmence yarışması ve 23 Nisan ruhuna uygun geçmesi açısından ayrı bir anlam taşıdığı vurgulandı. Kazanmaktan ziyade çocukların yarışma bilinci içerisinde spor yapmalarının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Bu turnuvada kazanmaktan çok çocuklarımızın iyi şartlarda spor yapmaları ve yarışma bilinci içerisinde spor ruhunu öğrenerek yaşatmaları ayrı bir değerdir. Sporun sporcunun şehri Körfez İlçemizin çocuklarına bundan sonra da desteklerimiz ve organizasyonlarımız devam edecektir" denildi.









Turnuvanın ödül töreni ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılacak.

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen turnuvaya, ilçedeki 18 ortaokuldan 250 sporcu katıldı. Yarımca Körfez Belediyesi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde oynanan ve çekişmeye sahne olan organizasyonda, grup maçları ile eleme turlarının ardından finallere geçildi.