Kağıtsporlu Murat İlbilgi, atıcılık branşında İtalya’yı salladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un yetiştirdiği milli sporcu Murat İlbilgi, uluslararası arenadaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Atıcılık branşında yarışan İlbilgi, İtalya’da gerçekleştirilen Trap Avrupa Şampiyonası Genç Erkekler Kategorisi’nde Avrupa rekoru kırarak zirveye çıktı. Altın madalyanın sahibi olan başarılı sporcu, elde ettiği bu büyük başarıyla hem Türkiye’ye hem de Kocaeli’ye büyük gurur yaşattı.





KAĞITSPOR’UN ALTIN NİŞANCISI



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kağıtspor aracılığıyla spora ve sporcuya verdiği destekle Türkiye’ye yeni şampiyonlar kazandırmaya devam ediyor. 2012 yılında başladığı atıcılık sporunda kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Murat İlbilgi (27), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor çatısı altında yetişerek milli takıma kadar yükseldi. 2015 yılında milli formayı giymeye başlayan başarılı sporcu, yıllar içinde kazandığı tecrübeyle Avrupa’nın zirvesine çıktı.





“KAĞITSPOR HER ZAMAN ARKAMIZDA”



İlbilgi, başarısında Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteklerin önemli payı olduğunu vurgulayarak, kulüp bünyesinde sunulan imkânlara dikkat çekti. Başarılı sporcu, “Branşımız maliyetli bir spor olmasına rağmen kulübümüzde hiçbir eksiğimiz olmuyor. Derece alsak da almasak da her zaman arkamızdalar. Antrenman, ekipman ve yarışma süreçlerinde bize tam destek veriliyor” dedi.











AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VE DÜNYADERECELERİ



Murat İlbilgi, kariyerinde sadece Avrupa ile sınırlı kalmayarak dünya çapında da önemli dereceler elde etti. 2017 yılında İtalya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda üçüncülük, Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya, Hindistan’da düzenlenen Dünya Üniversitelerarası Şampiyonası’nda üçüncülük kazandı. Ayrıca başarılı sporcu 50/47 isabetli atışla gençler Avrupa rekorunu da kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Atıcılık branşının trap dalında elde edilen bu başarılar İlbilgi’nin istikrarlı yükselişini ortaya koyarken, Kağıtspor’un uluslararası alandaki gücünü de bir kez daha gözler önüne serdi.





“BU BAŞARI SADECE BENİM DEĞİL”



Başarılı sporcu, elde ettiği derecelerin arkasında büyük bir emek ve destek olduğunu belirterek, “Bu spora çocuk yaşta başladım. Ailem, kulübüm ve hocalarım her zaman yanımda oldu. Kağıtspor’un desteğiyle bugünlere geldim. Bu başarı sadece benim değil, hepimizin” dedi. İlbilgi, yarışmalarda en özel anın kürsü olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Yarışma bitince büyük bir yorgunluk oluyor ama Türk bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okuttuğum an bütün o yorgunluk gidiyor. Verdiğin emeğin karşılığını orada hissediyorsun, tarif edilemez bir gurur.”





DİSİPLİN VE ODAKLANMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ



Henüz genç yaşta ailesinden ayrı kalarak farklı şehirlerde antrenmanlara katılan İlbilgi, bu sürecin kendisi için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti. Atıcılıkta en küçük detayın bile sonucu etkilediğini belirten milli sporcu, disiplin ve odaklanmanın önemine dikkat çekip, “Rüzgârın yönü bile atışı etkileyebiliyor. O yüzden bir atışı kaçırdığında ona takılı kalmadan hemen bir sonrakine odaklanman gerekiyor” ifadelerini kullandı.





“HEDEFİM OLİMPİYAT MADALYASI”



Kağıtspor’un başarılı sporcusu İlbilgi, başarılarını katlayarak devam etme hedefinde. Bu amaçla çalışmalarına dört kolla sarılan İlbilgi, daha büyük organizasyonlara odaklandığını belirterek, “Avrupa şampiyonluğu benim için önemliydi ama hedefim dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası. Bunun için çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum” dedi.





