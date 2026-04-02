Bu sırada maçın hakemi Zülfikar Akça, örnek bir duyarlılık göstererek yaralanan genç futbolcuyu kucağına aldı ve saha dışına kadar taşıdı. Hakem Akça'nın davranışı, tribünleri dolduran sporseverler ve her iki takımın teknik heyeti tarafından takdir topladı.
Sakatlanan futbolcuyu maçın hakemi kucağında taşıdı
Kocaeli U15 Ligi'nde oynanan karşılaşmada sakatlanan ve acı içinde kalan genç futbolcunun yardımına maçın hakemi Zülfikar Akça koştu. Yürümekte zorlanan futbolcuyu kucağına alıp saha dışına çıkaran hakemin davranışı takdir topladı.
