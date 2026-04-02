Sakatlanan futbolcuyu maçın hakemi kucağında taşıdı

Kocaeli U15 Ligi'nde oynanan karşılaşmada sakatlanan ve acı içinde kalan genç futbolcunun yardımına maçın hakemi Zülfikar Akça koştu. Yürümekte zorlanan futbolcuyu kucağına alıp saha dışına çıkaran hakemin davranışı takdir topladı.

02 Nisan 2026 Perşembe 14:11

Kocaeli U15 Ligi 5. Grup'ta Körfez Gençlerbirliği ile Körfez ilçesi Birlikspor, Esentepe Stadı'nda karşılaştı. Birlikspor forması giyen 17 numaralı Yiğitcan Uğurlu, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin sahaya girerek yaptığı ilk müdahalenin ardından genç oyuncunun ayağa kalkmakta zorlandığı ve oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. 

Bu sırada maçın hakemi Zülfikar Akça, örnek bir duyarlılık göstererek yaralanan genç futbolcuyu kucağına aldı ve saha dışına kadar taşıdı. Hakem Akça'nın davranışı, tribünleri dolduran sporseverler ve her iki takımın teknik heyeti tarafından takdir topladı. 
