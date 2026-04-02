EĞİTİM:
Büyükşehir İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum içi eğitimlerinin yanı sıra kurum dışındaki eğitim taleplerine de hızla cevap veriyor. Bu kapsamda Oyak Liman İşletmesi personeline yönelik elektrikli araç yangınlarına müdahale eğitimi düzenledi.

Büyükşehir İtfaiyesi'nden hayat kurtaran eğitimler

02 Nisan 2026 Perşembe 14:57

KURUM DIŞI TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası İtfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra kamu ve özel işletmelere yönelik “Acil Durum Eğitim” çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Oyak Liman İşletmesi personeline yönelik “Elektrikli Araç Yangınlarına Müdahale Eğitimi” gerçekleştirdi. Böylece personelin, olası bir yangın durumunda doğru ve etkili müdahalede bulunabilmesi amaçlandı.

YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ ANLATILDI

Eğitim kapsamında katılımcılara yangın önleme yöntemleri, yangın anında doğru müdahale teknikleri ve temel yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Ayrıca uygulamalı bölümde elektrikli araç yangınlarında kullanılan yangın battaniyesinin kullanımı da gösterildi. Personelin ilgi gösterdiği eğitim ile yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.


