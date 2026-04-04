Başiskele Belediyesi personeline KBRN ve sivil savunma eğitimi verildi

Başiskele Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditleri ile sivil savunma eğitimi verdi. Eğitimde yangınla mücadeleden tahliyeye kadar birçok hayati konu ele alındı.

Eğitim programında sivil savunma konularına da geniş yer ayrılarak; tahliye, ilk yardım, yangınla mücadele ve acil durum koordinasyonu gibi hayati önem taşıyan konular işlendi. Doğru hareket tarzları ve korunma yöntemlerinin aktarıldığı eğitimde, muhtemel senaryolar üzerinden uygulamalı anlatımlar yapılarak personelin kriz anlarında hızlı ve doğru karar alma becerisinin geliştirilmesi hedeflendi.

