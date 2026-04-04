Afetlere karşı bireysel ve kurumsal hazırlığın önemine dikkat çekilen programda, bilinçli müdahalenin can ve mal kayıplarını en aza indirmedeki kritik rolü vurgulandı.
Başiskele Belediyesi personeline KBRN ve sivil savunma eğitimi verildi
Başiskele Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditleri ile sivil savunma eğitimi verdi. Eğitimde yangınla mücadeleden tahliyeye kadar birçok hayati konu ele alındı.
Afetlere karşı bireysel ve kurumsal hazırlığın önemine dikkat çekilen programda, bilinçli müdahalenin can ve mal kayıplarını en aza indirmedeki kritik rolü vurgulandı.