EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele Belediyesi personeline KBRN ve sivil savunma eğitimi verildi

Başiskele Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla personeline kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditleri ile sivil savunma eğitimi verdi. Eğitimde yangınla mücadeleden tahliyeye kadar birçok hayati konu ele alındı.

04 Nisan 2026 Cumartesi 14:18

Eğitim programında sivil savunma konularına da geniş yer ayrılarak; tahliye, ilk yardım, yangınla mücadele ve acil durum koordinasyonu gibi hayati önem taşıyan konular işlendi. Doğru hareket tarzları ve korunma yöntemlerinin aktarıldığı eğitimde, muhtemel senaryolar üzerinden uygulamalı anlatımlar yapılarak personelin kriz anlarında hızlı ve doğru karar alma becerisinin geliştirilmesi hedeflendi. 

Afetlere karşı bireysel ve kurumsal hazırlığın önemine dikkat çekilen programda, bilinçli müdahalenin can ve mal kayıplarını en aza indirmedeki kritik rolü vurgulandı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler Büyükşehir İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler
Darıca’da trafik bilinci küçük yaşta kazandırılıyor Darıca’da trafik bilinci küçük yaşta kazandırılıyor
Gebze'de 30 milyon liralık yatırımla tamamlanan Sultanorhan Anaokulu açıldı Gebze'de 30 milyon liralık yatırımla tamamlanan...
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ'NDE TARİHİ İMZA TÖRENİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ'NDE TARİHİ İMZA...
YKS DENEME SINAVI ÖNCESİ BAŞKAN BÜYÜKGÖZ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ YKS DENEME SINAVI ÖNCESİ BAŞKAN BÜYÜKGÖZ GENÇLERLE...
Buram buram tarih kokan sergiye büyük ilgi Buram buram tarih kokan sergiye büyük ilgi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir İtfaiyesi’nden hayat kurtaran...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum içi eğitimlerinin yanı sıra kurum...

Haberi Oku