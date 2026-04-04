GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürsel’e de “Lokomotif Çocuk Köyü” kuruluyor

Çocukların güvenli ve eğitici ortamda eğlenerek vakit geçirdiği “Lokomotif Çocuk Köyü Projesi”, Kocaeli’nin dört bir tarafına yayılıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 4’üncü Lokomotif Çocuk Köyü’nü Karamürsel ilçesine kuracak.

Karamürsel'e de 'Lokomotif Çocuk Köyü” kuruluyor

04 Nisan 2026 Cumartesi 14:02

BÜYÜKŞEHİR’DEN 4. LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3-6 yaş arasındaki çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurduğu “Lokomotif Çocuk Köyü Projesi’ni” tüm ilçelere yayıyor. İlki Doğu Kışla Gençlik Parkı içerisinde kurulan Lokomotif Çocuk Köylerine bir yenisini daha eklenecek. Son olarak Gebze Millet Bahçesi içerisinde ve Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyü tamamlandı. Gebze ve Vinsan’da yakın zamanda hizmete açılacak Lokomotif Çocuk Köyü şimdi de Karamürsel’de hayata geçirilecek.

 
8 VAGONDA EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ AKTİVETİLER

Büyükşehir Belediyesi, 4. Lokomotif Çocuk Köyü’nü Karamürsel ilçesinde hayata geçiriyor. Kordon mevkii Çınar Caddesi üzerinde inşa edilen projede 8 vagon yer alacak. Alanın içerisinde ayrıca çocuklara yönelik aktivite parkuru, tarım bahçesi ve “loko sahne” bulunacak. Çalışmaların sürdüğü projede bazı vagonların kurulumu tamamlanırken, diğer alanlarda ise yapım çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında çocuklar için vazgeçilmez bir yaşam alanı haline gelmesi hedeflenen Lokomotif Çocuk Köyü’nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

