SEKA Kağıt Müzesi’nde metal objeler yeniden hayat buldu

ÖZGÜN YAPILAR TİTİZLİKLE KORUNDU





Kentin endüstriyel mirasının önemli temsilcileri arasında yer alan bu eserler, tarihsel değerlerine uygun bir yaklaşımla ele alınarak özgün yapıları korunmuş oldu. Yapılan çalışmalar sayesinde objelerin hem fiziksel dayanıklılığı güçlendirildi hem de estetik bütünlükleri özenle muhafaza edildi.









KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE AKTARILIYOR





Gerçekleştirilen uygulamalar, yalnızca eserlerin korunmasını değil, aynı zamanda kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını da amaçlıyor. Bu kapsamda yenilenen objeler, ziyaretçilerle buluşturularak kentin sanayi geçmişine ışık tutmaya devam edecek. SEKA Kâğıt Müzesi’nde yürütülen bu çalışma, endüstriyel mirasa duyulan saygının ve kültürel değerlerin yaşatılmasına verilen önemin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.





