Gazi Topal Osman Ağa, Bursa Gemlik’te Vefatının 103. Yıl Dönümünde Anıldı

İsmail Kahraman sözlerine

'' Gemlik Giresunlular Derneği’nin düzenlediği Gazi Topal Osman Ağa ve Şehitleri anma programında, gazeteci ve TGRT Devri Alem Belgesel yönetmeni olarak yapacağım konuşma öncesinde, bu büyük vatanseverin destansı hayatını sizlerle paylaşmak istedim .'' diyerek başladı.



''Balkan Harbi’nden Kurtuluş Savaşı’na kadar cepheden cepheye koşan Giresun’un yiğit evladı Topal Osman Ağa’nın kronolojik hayat hikayesi:

1883 yılında Giresun’un Hacıhüseyin Mahallesi’nde doğan Osman Ağa, 1912’de gönüllü katıldığı Balkan Harbi’nde sağ dizinden yaralanarak gazi olmuş ve o günden sonra “Topal” lakabıyla anılmıştır. 1915’te Ruslara karşı Doğu Cephesi’nde savaşmış, 1918’de Giresun Belediye Başkanı olarak halkına hizmet etmiştir.

1919 yılı, onun mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Muhafazai Hukuk-u Milliye Cemiyeti Giresun Şubesi’ni kurmuş, İstanbul Hükümeti’nin hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen davasından vazgeçmeyerek 29 Mayıs 1919’da Havza’da Atatürk ile gizlice buluşmuştur. Bu görüşme, Karadeniz’deki Milli Mücadele ateşini körüklemiştir.