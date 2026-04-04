Gazi Topal Osman Ağa, Bursa Gemlik’te Vefatının 103. Yıl Dönümünde Anıldı

Devri Âlem belgeselinin yönetmeni, araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman, Gemlik Giresunlular Derneği’nin anma toplantısında konuştu.

04 Nisan 2026 Cumartesi 10:53

İsmail Kahraman sözlerine ''Gemlik Giresunlular Derneği’nin düzenlediği Gazi Topal Osman Ağa ve Şehitleri anma programında, gazeteci ve TGRT Devri Alem Belgesel yönetmeni olarak yapacağım konuşma öncesinde, bu büyük vatanseverin destansı hayatını sizlerle paylaşmak istedim.'' diyerek başladı.
''Balkan Harbi’nden Kurtuluş Savaşı’na kadar cepheden cepheye koşan Giresun’un yiğit evladı Topal Osman Ağa’nın kronolojik hayat hikayesi:
1883 yılında Giresun’un Hacıhüseyin Mahallesi’nde doğan Osman Ağa, 1912’de gönüllü katıldığı Balkan Harbi’nde sağ dizinden yaralanarak gazi olmuş ve o günden sonra “Topal” lakabıyla anılmıştır. 1915’te Ruslara karşı Doğu Cephesi’nde savaşmış, 1918’de Giresun Belediye Başkanı olarak halkına hizmet etmiştir.
1919 yılı, onun mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Muhafazai Hukuk-u Milliye Cemiyeti Giresun Şubesi’ni kurmuş, İstanbul Hükümeti’nin hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen davasından vazgeçmeyerek 29 Mayıs 1919’da Havza’da Atatürk ile gizlice buluşmuştur. Bu görüşme, Karadeniz’deki Milli Mücadele ateşini körüklemiştir.
Gedikkaya gazetesini çıkararak basında da mücadele veren Osman Ağa, gönüllü alaylarıyla Ermeni harekatını bastırmış ve 12 Kasım 1920’de Giresun uşaklarıyla birlikte Ankara’da Atatürk’ün muhafızlığını üstlenmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde 42. ve 47. Giresun Gönüllü Alayları ile sergilediği kahramanlıklar tarihe altın harflerle yazılmıştır.

2 Nisan 1923’te ebediyete intikal eden ve naaşı Giresun Kalesi’ndeki anıt mezarda bulunan Cumhuriyet şehidimiz Gazi Topal Osman Ağa’yı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.''

Anma toplantısı hediyeleşmelerle son buldu.



