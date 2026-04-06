Gazi Topal Osman Ağa ve Şehitleri Anma Konferansı’nda İsmail Kahraman Konuştu

Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği tarafından düzenlenen “Milli Mücadele Kahramanı Gazi Topal Osman Ağa ve Giresun Şehitlerimizi Anma” konulu konferansa Musa Ada nın sunuculuğunda Tarihçi Yazar Murat Bıyık ile katıldık konuşmamda Osman ağanın 40 Yıla sığdırdığı 6 savaş ve mücadele ile geçen ömrü ile ilgili bilgiler verdi ve Giresun tarihi ve şehitlerimizi anlattı.

Yoğun ilgi gören programa Gebze ve Karamürsel belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK başkanları, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kahraman, b

aşta organizasyonu gerçekleştiren Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği Başkanı Engin Bey ve yönetimi olmak üzere, emeği geçenler ile toplantıya katılan herkese teşekkür etti.





Mücadele ile Geçen 40 Yıllık Ömür



Bursa Gemlik Giresunlular Derneği ile Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği’nde Gazi Topal Osman Ağa ve şehitler anıldı.

Bursa Gemlik’te gerçekleştirilen programın ardından, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen anma programında gazeteci ve TGRT “Devr-i Âlem” belgeselinin yönetmeni İsmail Kahraman konuşma yaptı.







Kocaeli Giresun Yağlıdereliler tarafından şehitleri anma toplantısı



Gazi Topal Osman Ağa ve aziz şehitlerimizi anma programına tüm okurlar davet edilmişti.



Osman Ağa'nın vefatının 103. yılında, Gebze Beylikbağı Kılavuz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen anma toplantısı, Gebze Gazetesi'nde haber olarak yer aldı.

Gazetemiz www.gebzegazetesi.com’un kurucusu, TGRT Belgesel TV ve birçok televizyon kanalında yayınlanan “Devr-i Âlem” belgesel programının yönetmeni İsmail Kahraman’ın da konuşma yapacağı anma programına ilişkin canlı makale yayımladı.





Giresun’dan Kurtuluş Savaşı’na Gönüllü Alaylar Belgeseli



Giresunlu Gazi Topal Osman Ağa’nın vefatının 103. yıl dönümünde, Osman Ağa’yı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun.

Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın gönüllü komutanı Gazi Topal Osman’ın hayatı





-1883 Yılında Giresun´un Hacıhüseyin Mahallesinde doğdu.

-1912 Yılında Balkan Harbine gönüllü katıldı. Sağ dizinden yaralanarak sakat kaldı ve ´TOPAL´ lakabı ile anılmaya başlandı.

-30 Kasım 1915´te gönüllü olarak Doğu Cephesinde Ruslara karşı savaştı.

-Şubat 1918´de Giresun Belediye Başkanı oldu

-Şubat 1919 Yılında Muhafazai Hukuk-u Milliye Cemiyeti Giresun Şubesini kurdu.

-1919 Yılında İstanbul Hükümeti hakkında tutuklama kararı çıkardı, Tutuklanmamak için Keşap ve Şebinkarahisar yöresine kaçtı.

-29 Mayıs 1919´da Atatürk ile Havzada gizli olarak buluştu.

-5 Haziran 1919´da Arkadaşları ile Pontusçu Rumlar´ın Giresun´daki Rum Mektebine Astıkları Pontus bayrağını indirdi.

-8 Temmuz 1919´da hakkındaki tutuklama kararı Padişah Vahdettin tarafından kaldırıldı.

-Temmuz 1919 ´da giresuna geri döndü ve tekrar belediye başkanı ve muhafazai Hukuk-u Milliye Cemiyeti başkanı oldu.

-Temmuz 1919´da Osman Ağaya Kaymakam Baki bey tarafından başarısız bir suikast düzenlendi.

-Şubat 1920´de ´GEDİKKAYA´ gazetesini yayınlamaya başladı.

-Eylül 1920´de Giresunlu gönüllüler ile Ermeni harekatını bastırmak üzere Kars´a gitti.

-12 kasım 1920´de Giresun usakları ile birlikte Ankara´da Atatürk´ün muhafızlığına başladılar.

-12 Kasım 1920´deOsman Ağa ve 47. Gönüllü Alayının Koçgiri İsyanını bastırmaları.

-5 Ağustos 1921´de Komutasındaki 47. Giresun Gönüllü Alayı Ankara´ya geldi.

-Ağustos 1922´de 42. ve 47. Gönüllü Alayları Başkomutanlık, Sakarya Meydan Muharebesine katıldılar.

-2 Nisan 1923, Osman Ağa ´nın ölümü ve Cumhuriyet Şehidi olması.

-Nisan 1923, Osman Ağa ´nın Giresun kalesine gömülmesi.

-Mart 1925, Osman Ağa´nın naaşı anıt mezara taşınmıştır. (Kaynak Giresun valiliği)





