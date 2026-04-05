Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin dört bir yanında önemli ulaşım yatırımlarına imza atan ekipler, D-130 Karayolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantısını sağlayacak direksiyonel kavşağın en kritik aşamalarından birini geride bıraktı. Trafiğin aksamaması için gece saat 01.30'da başlayan montaj çalışmalarında, yaklaşık 80 kişilik uzman bir ekip görev aldı. Operasyon için bölgeye getirilen 700 tonluk dev vinç yardımıyla, yüksekliği 1 metre 80 santimetre, ağırlığı ise 82 ton olan 7 dev kiriş büyük bir titizlikle köprü ayaklarına yerleştirildi. Sadece 9 saat süren hummalı çalışmanın ardından güzergah, saat 10.30 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplerin gece boyunca süren zorlu mesaisini sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla paylaştı. Kent trafiğine nefes aldıracak bu devasa yapının yükselişi, vatandaşlar tarafından anbean takip edildi.