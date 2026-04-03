TEM Otoyolu'nda yola dökülen atıklar sonucu zincirleme kaza, 7 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki bir araçtan dökülen imalat atıkları zincirleme kazaya sebep oldu. Atıklara çarpmamak için durmaya çalışan 7 aracın birbirine girdiği kaza sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım 1,5 saat boyunca durma noktasına geldi.

03 Nisan 2026 Cuma 16:10

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe mevkiinde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan yola imalat atığı parçaları döküldü. Yola dökülen atıklara çarpmamak için yavaşlayan ve manevra yapan araçların duramaması sonucu 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazaya neden olan ve atıkları yola döken araç sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kazanın şiddetiyle sarsıntı yaşayan 2 kişiyi tedbir amacıyla ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi.  
Yola saçılan imalat atıkları, itfaiye ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Kaza ve temizlik çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, otoyoldaki trafik akışı yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından normale döndü. Kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.  
 
"Arkadan gelen araçlar duramayarak bize çarptı" 

Kazaya karışan sürücülerden Mustafa Bayındır yaptığı açıklamada, seyir halindeyken trafiğin aniden durduğunu fark ettiğini belirterek, "İleride bir aracın yola dökülen çuvallardaki malzemeler sebebiyle kaza yaptığını gördüm. Frene bastım, önümüzdeki araca çarpmaktan kurtulduk ancak arkadan gelen araçlar duramayarak bizimle birlikte kazaya karıştı. Bizim araçta yaralı yok. Tedbir amaçlı yaşı büyük 2 kişi ambulansta kontrolden geçti, durumları iyi" dedi.  


