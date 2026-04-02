200 bin liralık kablo çalan hırsızların bindiği motosiklet de çalıntı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde Başiskele'de meydana gelen "açıktan hırsızlık" olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Teknik takip ve saha incelemeleri sonucunda, toplam 200 bin lira değerindeki kabloları çalan şahısların F.Y. ve E.B. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 2 Nisan'da İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda hırsızlık olaylarında kullanılan suç unsurları ile bir motosiklet ele geçirildi.
Motosiklet de çalıntı çıktı
Ele geçirilen motosiklet üzerinde yapılan şase incelemesinde, aracın 2025 yılı Kasım ayında İzmit ilçesinden çalındığına dair kayıt bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. ve E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.