200 bin liralık kablo çalan hırsızların bindiği motosiklet de çalıntı çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaklaşık 200 bin lira değerinde kablo çaldığı belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık olaylarında kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu tespit edilen zanlılar tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde Başiskele'de meydana gelen "açıktan hırsızlık" olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Teknik takip ve saha incelemeleri sonucunda, toplam 200 bin lira değerindeki kabloları çalan şahısların F.Y. ve E.B. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 2 Nisan'da İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda hırsızlık olaylarında kullanılan suç unsurları ile bir motosiklet ele geçirildi.

Motosiklet de çalıntı çıktı



