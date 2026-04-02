Kardeşini pusu kurup öldüren şüpheli tutuklandı

Olayın ardından kaçan zanlı S. Kaya, bir süre sonra polis merkezine giderek suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Cinayeti itiraf eden şüphelinin, maktul Çetin Kaya'nın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.









S. Kaya, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İşe gitmek için park halindeki tırının yanına gelen Çetin Kaya, aracını çalıştırmak istedi. Bu sırada tırın altına saklanan ve başında kask bulunan şüpheli, saklandığı yerden çıkarak Kaya'ya tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.