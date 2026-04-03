ASAYİŞ:
Kardeşini pusu kurarak öldürdü, babasının katili çıktı: "Hedefinde annesi de vardı" iddiası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek üzere tırına binen kardeşini, kurduğu pusuyla öldüren 47 yaşındaki zanlının, 31 yıl önce de babasını sırtından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

03 Nisan 2026 Cuma 14:12

Cinayetin ardından hastanedeki annesini de öldürmeyi planladığı iddia edilen zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.  
Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde 1 Nisan Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, işe gitmek üzere tırının yanına gelen evli ve iki çocuk babası Çetin Kaya (35), aracını çalıştırdığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Başında kask bulunan ve tırın altına saklanarak pusu kurduğu belirlenen şüpheli, saklandığı yerden çıkarak Kaya'ya tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Çetin Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işleyen kişinin Çetin Kaya'nın 47 yaşındaki ağabeyi S. Kaya olduğunu tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, cinayetin ardından hastanede tedavi gören annesini de öldürmek amacıyla hastaneye gittiği iddia edilen zanlı, hastanede yakalanarak gözaltına alındı.  

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
   
Babasını öldürdüğü ortaya çıktı  

İlk etapta miras ve para meselesi olduğu düşünülen cinayetin altından ise yıllara dayanan başka bir aile trajedisi çıktı. İddiaya göre S. Kaya, henüz 16 yaşındayken 1995 yılında Gebze ilçesi Akse Sapağı'nda 42 yaşındaki babası Cemal Kaya'yı da bıçaklayarak öldürdü.  

O dönem, babasının kendisinin hırsızlık yapan arkadaşlarıyla görüşmesini istemediği ve bu sebeple kendisine tokat attığı, buna öfkelenen S. Kaya'nın gece eve gitmediği öğrenildi. S. Kaya'yı bulmak için evden çıkan baba Cemal Kaya'nın sapakta oğluyla karşılaştığı, "Eve gel" demesine rağmen ret cevabı aldığı ve arkasını dönüp giderken oğlu tarafından karpuz satıcısından alınan bıçakla sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Bu cinayetin ardından S. Kaya'nın cezaevine girdiği kaydedildi. 

Baba cinayetinin ardından Kaya ailesinin diğer üyelerinin S. Kaya ile tüm iletişimini kestiği, zanlının ise bu dışlanmayı hazmedemediği ve aile üyeleriyle zaman zaman sürtüşmeler yaşadığı öne sürüldü. 

Zanlının, olaydan önceki yaklaşık bir hafta boyunca kardeşi Çetin Kaya'nın evinin önünden geçtiği, aile üyelerini zaman zaman tehdit ederek kışkırtmaya çalıştığı; ayrıca tüm bu husumetin ve aileden dışlanmasının sorumlusu olarak annesini gördüğü, bu nedenle kardeşinin ardından annesini de öldürmeyi planladığı ileri sürüldü.  

Öte yandan, zanlı S. Kaya'nın kendi ailesinden bazı kişilerin, sosyal medya üzerinden maktulün ailesindeki bazı kişilere yönelik kışkırtıcı yorumlar yaptığı da iddialar arasında yer aldı.  
