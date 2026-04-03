Kartepe’de Minik Zihinler “Akıl Ve Zeka Oyunları“ İle Gelişiyor

Kartepe Belediyesi’nin eğitime ve gençliğe yönelik yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Genç Akademi 2 bünyesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları kursu, yoğun bir katılımla devam ediyor.

Haftada İki Gün Zeka Dolu Mesai





Genç Akademi 2 bünyesinde ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim programı, her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan derslerde çocuklar; strateji geliştirme, mantık yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.







Hem Eğlence Hem Kişisel Gelişim

Kurs kapsamında öğrenciler; mangala, koridor, abolone ve reversi gibi hem geleneksel hem de modern zeka oyunlarını öğreniyor. Sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda sosyal becerileri de odak noktasına alan eğitimlerde, minik Kartepeliler rakibe saygı, kurallara uyma ve odaklanma gibi önemli disiplinleri oyun oynayarak kavrıyor.

Geleceğin Yıldızlarına Yatırım Yapılıyor

Eğitim faaliyetlerine verilen önem doğrultusunda, Genç Akademi merkezleri çocukların gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Bu tür kurslar sayesinde çocukların dijital ekranlardan uzaklaşarak zihinlerini tazelemeleri ve analitik düşünme yetisi kazanmaları hedefleniyor. Genç Akademi 2 bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, yarının düşünen, sorgulayan ve üreten bireyleri olması yolunda çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.





