GENEL:
Büyükşehir, manevi değerlere sahip çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, ot biçme, bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem görsel düzen sağlanıyor hem de vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri sağlanıyor.

03 Nisan 2026 Cuma 17:54

DAHA HUZURLU ZİYARET ALANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit merkez ve köylerindeki mezarlıklarda bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ot biçme, diri örtü temizliği ve sarkan ya da kuruyan ağaç dallarının budanması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar ile mezarlıklar ziyaretçiler için daha düzenli ve güvenli hâle getiriliyor.

DÜZENLİ VE GÜVENLİ MEZARLIKLAR

Kısalar, Üçtepeler, Tavşantepe, Tepeköy, Alikahya, Sarıcalar, Akmeşe ve Bayraktar köylerinin yanı sıra Bağçeşme, Kent ve Asri Mezarlıklarında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Yapılan düzenlemeler sayesinde mezarlıklar daha düzenli ve güvenli hale getiriliyor.

DİRİ ÖRTÜ VE OT TEMİZLİĞİ

Büyükşehir ekipleri, mezarlıklarda oluşan diri örtü ve yabani otları sırt tırpanlarıyla temizleyerek alanların daha erişilebilir olmasını sağlıyor. Çalışmalar, belirli bir program çerçevesinde etap etap yürütülüyor ve sahada koordineli bir şekilde tamamlanıyor. Büyükşehir, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürerek vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık
Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu
"Engellisiniz" diyenlere en güzel cevap sahnede verildi
Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi
Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin ihalesi 5 Mayıs'ta Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin...
Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Büyükşehir’in Anne Şehir Merkezleri kadınların hayatına dokunuyor.

Haberi Oku