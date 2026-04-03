Büyükşehir, manevi değerlere sahip çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, ot biçme, bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem görsel düzen sağlanıyor hem de vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri sağlanıyor.

DAHA HUZURLU ZİYARET ALANLARI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit merkez ve köylerindeki mezarlıklarda bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ot biçme, diri örtü temizliği ve sarkan ya da kuruyan ağaç dallarının budanması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar ile mezarlıklar ziyaretçiler için daha düzenli ve güvenli hâle getiriliyor.





DÜZENLİ VE GÜVENLİ MEZARLIKLAR





Kısalar, Üçtepeler, Tavşantepe, Tepeköy, Alikahya, Sarıcalar, Akmeşe ve Bayraktar köylerinin yanı sıra Bağçeşme, Kent ve Asri Mezarlıklarında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Yapılan düzenlemeler sayesinde mezarlıklar daha düzenli ve güvenli hale getiriliyor.





DİRİ ÖRTÜ VE OT TEMİZLİĞİ





Büyükşehir ekipleri, mezarlıklarda oluşan diri örtü ve yabani otları sırt tırpanlarıyla temizleyerek alanların daha erişilebilir olmasını sağlıyor. Çalışmalar, belirli bir program çerçevesinde etap etap yürütülüyor ve sahada koordineli bir şekilde tamamlanıyor. Büyükşehir, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürerek vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.





